Mobilità elettrica, On Charge sigla una partnership con Enel X

(Teleborsa) - On Charge continua a lavorare sugli accordi di interoperabilità per rendere sempre più accessibili i propri servizi di ricarica. L'obiettivo, grazie alla collaborazione tra i Charging Point Operator (CPO) e i Mobility Service Provider (MSP), – spiega l'azienda in una nota – è semplificare e migliorare l'esperienza degli utenti EV, garantendo un accesso più agevole, rapido e conveniente alle infrastrutture di ricarica in tutta Italia. In questa ottica,La collaborazione tra i due operatori permette agli utenti Enel di avere a disposizione su App quasi mille punti di ricarica in più nella sola città di Roma.permette ai conducenti di veicoli elettrici di utilizzare un'unica tessera o app per accedere a più reti di stazioni di ricarica. Grazie a questa piattaforma, gli utenti non sono più limitati a una singola rete, ma possono beneficiare di una copertura più ampia, capillare e flessibile.ha stretto partnership strategiche con i principali operatori di reti di ricarica in Italia e in Europa, creando una rete integrata e coesa che abbraccia migliaia di punti di ricarica."Siamo entusiasti di aver intrapreso questa strada che rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile. La nostra missione è rendere la mobilità elettrica più accessibile e conveniente per tutti. Crediamo fermamente che questa iniziativa contribuirà a una rapida diffusione dei veicoli elettrici, favorendo una transizione energetica più efficiente e rispettosa dell'ambiente", ha dichiaratoTra ifigurano: accesso semplificato (gli utenti possono accedere a diverse reti di ricarica senza la necessità di registrarsi a più servizi o utilizzare diverse modalità di pagamento); esperienza utente migliorata (una gestione più fluida delle operazioni di ricarica grazie a un'unica app o tessera, riducendo tempi e complessità);copertura estesa (maggiore disponibilità di stazioni di ricarica in tutto il territorio nazionale, garantendo una ricarica sempre a portata di mano); sostenibilità (si promuove l'uso di veicoli elettrici, riducendo le emissioni di CO2 e favorendo una mobilità più ecologica),