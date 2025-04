Impianti: nasce "Drone4Italy", brand dedicato a Mobilità Aerea Avanzata e alla Smart Mobilty

Impianti

(Teleborsa) -, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica anche per i settori della Difesa, Law Enforcement e Mobilità Aerea Avanzata quotata all'Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio di "", il nuovointeramente dedicato alle soluzioni tecnologiche legate al settore della Mobilità Aerea Avanzata (AAM) e dei"Con il lancio di Drone4Italy, vogliamo consolidare il nostro ruolo di pionieri nell’innovazione tecnologica e accelerare la diffusione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia. – ha dichiarato, Founder & CEO di Impianti S.p.A. - Questo brand nasce per creare un’identità forte e riconoscibile nel settore dei droni, supportando lo sviluppo di Smart Mobility, Smart City e rigenerazione e sostenibilità urbana. In un mondo in continua evoluzione, vogliamo essere il motore del cambiamento, trasformando la tecnologia in soluzioni concrete per il futuro della mobilità facilitando il dialogo tra istituzioni, aziende e utenti finali e contribuendo alla creazione di un ecosistema innovativo e sostenibile".