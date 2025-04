Elica, ricavi in crescita nel primo trimestre. Assemblea approva dividendo a 0,04 euro per azione

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, nel primo trimestre ha registrato ricavi per, in crescita dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i segnali positivi l'azienda ha sottolineato il ritorno alla crescita sia della divisione(+0,9% vs Q1 2024) che della divisione(+2,9% vs Q1 2024), in un contesto di mercato ancora caratterizzato da grandi incertezze.Elica ha poi spiegato che isono stati impattati dal focus sugli investimenti in marketing, comunicazione e trade a supporto del progetto di trasformazione del cooking e della crescita della distribuzione: ebitda adjusted si è attestata a 7 milioni di euro (7,6 milioni di euro nel 1Q 2024), margine sui ricavi al 5,9% (6,5% nel 1Q 2024).La posizione finanziaria netta risulta invece solida e invariata rispetto al 31 dicembre 2024 grazie all’efficiente gestione delL'azienda ha poi fatto sapere che ad aprile lain Nord America, attraverso South East Appliances, è cresciuta ed è arrivata a coprire il nord est degli Stati Uniti con una nuova organizzazione di vendita più vicina ai clienti."I risultati del primo trimestre sono incoraggianti, nonostante il contesto di mercato resti incerto. Torniamo a crescere in entrambe le divisioni: nel Cooking grazie all’oOma performance del Nord America, e nei Motori grazie all’aumento della nostra quota di mercato - ha commentato, amministratore delegato di Elica -. Continuiamo con determinazione il percorso di trasformazione e lo sviluppo di nuovi progeO, consapevoli che questo potrà pesare sui margini nel breve termine, ma fiduciosi nella solidità della posizione finanziaria e nella nostra visione di medio periodo. Ci aspettano mesi ancora complessi, ma i primi segnali positivi ci confermano che la strategia è quella giusta. Per questo continueremo a investire nella distribuzione diretta, in Europa e Nord America, dove abbiamo di recente allargato la nostra presenza diretta anche al nord est degli Stati Uniti".L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unper un importo unitario pari adper ciascuna delle 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie chesaranno detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 9 luglio 2025, con stacco della cedola n. (13) il giorno 7 luglio 2025 e record date il giorno 8 luglio 2025.