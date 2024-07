AmEx migliora le previsioni di profitto per il 2024

American Express

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti, ha registrato nel2024 undi 3,0 miliardi di dollari, o 4,15 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 2,2 miliardi di dollari, o 2,89 dollari per azione, di un anno fa. L'utile per azione del secondo trimestre comprende un guadagno di 0,66 dollari derivante dalla vendita di Accertify, conclusasi nel corso del trimestre. Escludendo il guadagno derivante dalla transazione, l'è stato di 3,49 dollari, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente e sopra la stima degli analisti di 3,24 dollari per azione.consolidati del secondo trimestre al netto degli interessi passivi sono stati di 16,3 miliardi di dollari, in aumento dell'8% rispetto ai 15,1 miliardi di dollari di un anno fa. L'aumento è stato principalmente determinato dal maggiore reddito da interessi netti, dall'aumento della spesa dei titolari di carta e dalla continua forte crescita delle commissioni delle carte."Abbiamo ottenutonel secondo trimestre, con ricavi trimestrali che hanno raggiunto il massimo storico di 16,3 miliardi di dollari, in crescita dell'8%, o del 9% su base FX, e una significativa crescita dell'EPS - ha affermato il- Abbiamo continuato a dare slancio a tutto il business, inclusa una crescita stabile della fatturazione al 6%, forti acquisizioni di nuove carte per 3,3 milioni, una crescita a due cifre dei ricavi derivanti dalle commissioni sulle carte per il 24° trimestre consecutivo e un'eccellente performance del credito, che è rimasta la migliore in classe"."Sulla base della forte performance del nostro core business, riteniamo di poter aumentare i nostri investimenti di marketing di circa il 15% rispetto allo scorso anno senza utilizzare alcun guadagno derivante dalle transazioni, pur ottenendo risultati di utili eccezionali quest'anno - ha aggiunto - Di conseguenza, abbiamo deciso di trasferire l'intero guadagno ai profitti e stiamoper l'intero anno a13,30-13,80 dollari dai 12,65-13,15 dollari precedenti. Continuiamo a prevedere una crescita dei ricavi in ??linea con l'intervallo di orientamento dal 9% all'11% che abbiamo fissato all'inizio dell'anno".