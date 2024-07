Borsa, primo semestre ancora positivo per performance, volumi e scambi

Finecobank

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -si chiude con unsia per il mercato azionario che per l'obbligazionario, che non sconta gli effetto del primo taglio dei tassi della BCE, avvenuto a giugno. Per entrambi i mercati appaiono buone le performance ed anche i volumi scambiati e le operazioni concluse. E' quanto conferma), che ha presentato oggi la tradizionale analisi sui dati semestrali relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie Associate sui mercati gestiti da Borsa Italiana, Vorvel e Equiduct e dagli intermediari associati che operano in qualità di Internalizzatori Sistematici.Il listino principale sifacendo registrare unadalla fine dello scorso anno:, attestandosi a quota 33.154 con un picco a 35.410 registrato nella prima metà di maggio, a ridosso delle elezioni europee.L'indice FTSE Italia Star è invece lievemente diminuito (-0,71%), attestandosi a quota 47.474. Più marcata la flessione del FTSE Italia Growth, il paniere che raccoglie le PMI quotate, che è diminuito del 2,29%, fermandosi a quota 8.115.per i(+18,47%) e per il numero di(+12,99%), nei primi sei mesidell’anno, sul mercato Euronext Milan Domestic. Anche questi parametri sono invece, con un -11,02% di controvalori scambiati e un -0,36% di operazioni concluse.Quanto alla classifica degli intermediari attivi, nella categoria Azioni, si segnala la, con una quota di mercato del 26,52%; seconda, con una quota del 15,56% e poicon una quota del 10,01%. Nella classifica per numero di operazioni stesso terzetto: Finecobank evidenzia una quota di mercato del 22,78%, Intesa Sanpaolo del 18,46%, Banca Akros del 9,68%.nella prima metà dell’anno anche, che hanno visto concretizzarsi il primo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea nel mese di giugno. I numeri confermano la ripresa dell’per il mercato dellee dei, dove si annoveranole fortunatissime emisisoni del BTP Valore, che hanno fatto piazza pulita.Nello specifico, ilha chiuso il periodo con un +17,87%,con un sonoro +83,62% edcon un +52,26% in termini di volumi scambiati.Dalla classifica Bonds, elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e VORVEL, si evidenzia la, con una quota di mercato del 27,32% seguita dacon una quota di mercato del 21,78% ed, in terza posizione,con una quota di mercato del 10,75%. Medesimo riosuotato per la classifica per numero di operazioni: Intesa Sanpaolo evidenzia una quota di mercato del30,41%, Banca Akros del 17,63% e Finecobank del 12,65%.Alla fine del primo semestre va segnalata anche ladei mercatie la chiusura, rispetto al primo semestre del 2023, del mercato degli strumenti derivatiSul, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sono cresciuti del 58,97% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 40,96%. Sul mercato VORVEL Certificates, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sono cresciuti del 270% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto dell’83,91%.Bene anche il, dove i controvalori totali scambiati (conto proprio, conto terzi e matched principal) sono cresciuti del 4,80% rispetto al 1° semestre 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 7,89%., invece, il numero contratti totali (c/proprio e c/terzi) scambiati nel 1° semestre 2024 sul. Nel dettaglio: Index Futures (-11,25%), Index MiniFutures (-17,71%), Index MicroFutures (-19,81%), Index Option (-32,82%), Stock Option (-26,94%), Stock Futures (-43,51%).