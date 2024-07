Eventi e scadenze del 19 luglio 2024

Domenica 14/07/2024

Martedì 16/07/2024

Venerdì 19/07/2024

American Express

Fenix Entertainment

Iig

(Teleborsa) -- Brasilia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federativa del Brasile- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- Napoli - Presentazione dell'11ª edizione del Rapporto Italian Maritime Economy di SRM, dedicato all'analisi delle nuove sfide dei trasporti marittimi nell’area euro-mediterranea. Partecipano, tra gli altri, i Presidenti di Intesa Sanpaolo, SRM, Assoporti e Confitarma, il CEO di Grimaldi Group e Presidente ICS e la CEO di Mercitalia Logistics10:00 -- Roma, Palazzo Rospigliosi - Saranno presenti il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, assieme ad agricoltori e agricoltrici provenienti da tutte le regioni italiane. Ai lavori interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Lollobrigida e Fitto (in attesa di conferma)11:00 -- Il Rapporto Annuale dell'ESRB (European Systemic Risk Board) fornisce una panoramica dell'analisi del rischio sistemico, delle misure politiche per affrontare tali rischi e della conformità alle sue raccomandazioni ESRB- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)