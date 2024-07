Ripresa delle sale da ballo: necessità di innovazione per affrontare le sfide post-pandemia

(Teleborsa) - "Nonostante ilpesantemente le conseguenze del, assistiamo finalmente a una, che dà fiducia alle tante imprese che continuano ad operare in questo mercato.Per dare continuità al rilancio del comparto, è tuttavia necessarioper mettersi in sintonia con le profonde trasformazioni del contesto socio economico, dei trend e degli stili di vita", ha dichiarato, commentando i, che segnalano una crescita degli spettatori e della spesa di discoteche e sale da ballo rispettivamente del 15% e del 19% sul 2022. I livelli raggiunti, tuttavia, sonorispetto al periodo pre-pandemia."Con ilche ha portato a unaora più che mai è importante ampliare il target della clientela, intercettare le nuove esigenze di intrattenimento e ragionare secondo una logica di integrazione all’interno della più ampia offerta turistica, intensificando i servizi nei mesi estivi, in cui è alta la domanda per gli eventi legati alla musica e al ballo, soprattutto all’aperto. Allo stesso tempo, è fondamentale che le autorità pubbliche potenzino il contrasto all’, fenomeno in continua crescita nel settore, non solo per far rispettare il principio "stesso mercato, stesse regole", a garanzia delle imprese che svolgono l’attività in maniera legale, ma anche per fornire tutele per la salute e la sicurezza dei cittadini", ha concluso Pasca.