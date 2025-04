Giglio.com, EnVent conferma Outperform e target price

Giglio.com

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato(aper azione, per un potenziale upside del 148%) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca. Il prezzo obiettivo corrispondente a un multiplo 0,5x sulle vendite 2025, in linea con i peer a 0,5x, mentre Giglio.com è attualmente scambiato a 0,1x.Gli analisti fanno notare che nel 2024 il(esclusi gli anni della pandemia). Anche il canale online è diminuito con la normalizzazione post-pandemia. La maggior parte degli e-tailer multimarca ha dovuto affrontare sfide e pressioni. L'evoluzione delle preferenze dei clienti e l'instabilità economica, comprese le incertezze sull'impatto dei dazi statunitensi sui beni di lusso europei, fanno prevedere un 2025 lento con tendenze divergenti tra le regioni.Secondo EnVent, le prestazioni di Giglio.com del 2024 erano ampiamente attese, leggendo dietro il contesto macro e del settore, e sono state ampiamente in linea con le stime. È stato apprezzato il percorso progressivo verso la redditività iniziato nel 2022, raggiungendo un pareggio complessivo dell'EBITDA nel 2024 in un anno difficile. EnVent si aspetta ora che Giglio.com completi questo percorso nel, con un, nonostante l'aspettativa di una bassa crescita delle vendite.