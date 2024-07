Eventi e scadenze: settimana del 22 luglio 2024

Venerdì 19/07/2024

Lunedì 22/07/2024

Autostrade Meridionali

Logitech International

Ryanair Holdings

Take Off

Martedì 23/07/2024

ASM International

Coca Cola

General Motors

Gismondi 1754

Landi Renzo

Lockheed Martin

Mattel

Microsoft

Moody's

Philip Morris International

Piquadro

Sogefi

Spotify Technology

Talea Group

Tesla Motors

Texas Instruments

Unicredit

Visa

Xerox Holdings

Mercoledì 24/07/2024

AT&T

Caltagirone Editore

Deutsche Boerse

Edison R

Ford Motor

Grifal

Italgas

Italgas

Iveco

Marzocchi Pompe

Moncler

Moncler

Morningstar

Netgear

Racing Force

Saipem

Unicredit

Whirlpool Corporation

Giovedì 25/07/2024

Acea

American Airlines

Astrazeneca

Banca Generali

Baxter International

Cofle

Compagnia Dei Caraibi

Edison International

Enel

Enel

ENI

Ermenegildo Zegna N.V

Esautomotion

EssilorLuxottica

Euronext Nv

Harley-Davidson

Honeywell International

Iberdrola

La Sia

Landi Renzo

Lloyds Banking

Nasdaq

Northrop Grumman

Roche Holding Ltd

Sanofi

Stellantis

Stellantis

STMicroelectronics

Union Pacific

Vianini

Webuild

Saipem

Venerdì 26/07/2024

3M

Restart

Air France-Klm

Bristol Myers Squibb

Colgate-Palmolive

ENI

Exxon Mobil

Farmacosmo

Generalfinance

Kruso Kapital

Next Re

Redfish Longterm Capital

T.RowePrice

Terna

Trendevice

Zignago Vetro

(Teleborsa) -- La 54 edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni54 “L’illusione della distanza”, si svolge a Giffoni Valle Piana Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le giurie saranno formate da 5000 ragazzi da 33 Paesi del mondo- Budapest - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni09:00 -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri discuteranno dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della situazione in Medio Oriente. I ministri incontreranno la presidente della BEI, Nadia Calvino10:00 -- Milano, Campus Bovisa Politecnico - Evento di presentazione del 9° Report Italiano sul Crowdinvesting, ovvero gli investimenti in equity e lending attraverso il crowdfunding, organizzato dalla School of Management Politecnico di Milano10:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente del Consiglio europeo, António Luís Santos da Costa16:00 -- Roma - La presentazione dell'Hub per il recupero delle materie prime critiche e dei metalli preziosi di IREN si svolgerà presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati alla presenza di Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo del Gruppo IREN, e di rappresentanti istituzionali, tra i quali il ministro Urso16:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiede la riunione della Cabina di Regia per il PNRR17:30 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri- Riapertura del periodo di adesione all'OPA- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale09:30 -- Milano, Fintech District - Boerse Stuttgart Digital (Borsa di Stoccarda Digital) presenterà "La diffusione dei Crypto-Asset e della Blockchain nel settore finanziario: analisi della domanda dei Consumatori e dell’offerta delle Banche in Italia", ricerca svolta in collaborazione con l’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano10:30 -- Roma - L'Assemblea si svolge presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Assogasliquidi-Federchimica, il ministro Urso, il DG di ENEA e il Capo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ministero dell’Interno11:00 -- MAECI - L'evento, organizzato congiuntamente con SIMEST, sarà aperto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Interverranno il Presidente e l'AD di SIMEST, Pasquale Salzano e Regina Corradini D’Arienzo, il Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas e il Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo Massimo Dal Checco12:00 -- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra in videocollegamento i ragazzi della giuria Giffoni Film Festival14:30 -- Roma - Al Summit Italiano dell’eolico offshore dal titolo "La filiera italiana dell’eolico offshore" interverrà il Ministro Urso e i principali Stakeholder nazionali ed internazionali. Durante il convegno sarà presentato lo studio svolto da Nomisma Energia sulla filiera industriale italiana dell’eolico offshore15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, Marko Ðuric15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Roma, Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrerà alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, Marko Djuric. Al termine dell’incontro, i due Ministri terranno una conferenza stampa congiunta17:00 -- Milano, Grand Hotel et de Milan - Evento organizzato da Irtop Consulting. Interverranno, tra gli altri, Giulio Centemero (commissione Finanze Camera dei deputati), Barbara Lunghi (head of Primary Market Borsa Italiana) e Anna Lambiase (CEO Irtop consulting e presidente CDP venture capital)17:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri18:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia per l'intitolazione a Boris Giuliano di una palazzina della Scuola Superiore della Polizia- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 marzo 2024- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Semestrale consolidata al 30/06/2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Riunione informale dei ministri della Salute a Budapest- L'Agenzia internazionale dell'Energia (IEA) presenta l'aggiornamento di metà anno del Rapporto sul mercato del carbone a livello globale, fornendo una nuova valutazione fino al 2025 basata sui dati e le analisi più recenti, offrendo l'immagine più aggiornata della domanda, dell'offerta e del commercio totale del carbone08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale11:00 -- Roma - La presentazione al Senato della Repubblica del Quarto Rapporto Ital Communications - IISFA sull’intelligenza artificiale in Italia sarà presentata al Senato della Repubblica11:30 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna del "Ventaglio" da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Direttrice Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sarà alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne18:00 -- L'evento mira a promuovere una visione sistemica per affrontare le sfide del settore turistico, sviluppando un approccio integrato che valorizzi il turismo come eccellenza italiana in tutte le sue componenti. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di FIPE, il Vice Presidente del Senato, Centinaio e l'AD di ENIT19:00 -- Roma, Fondazione Med-Or - All''evento "Uno sguardo sul mondo. Il sistema Italia, il Mediterraneo, l’Africa: il Piano Mattei" intervengono Claudio Descalzi (AD e DG di Eni), Pierroberto Folgiero (AD e DG di Fincantieri), Roberto Cingolani (AD E DG di Leonardo) e il Sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano intervistato dal Direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale relativa al primo semestre 2024- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 - Comunicato stampa- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 2Q24 e 1H24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Parigi - Il Presidente Mattarella partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei "Giochi Olimpici 2024"- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a Rio de Janeiro per il loro quarto incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Giorgetti e Paolo Gentiloni- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:45 -- Borsa Italiana - Cerimonia di quotazione di ICOP, Società Benefit di ingegneria del sottosuolo09:30 -- Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano - La Camera di Commercio di Roma presenta la prima edizione del Premio Imprese Storiche e del Premio Roma per il Made in Italy. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e il Ministro Adolfo Urso11:00 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog11:00 -- Evento digitale organizzato dal Sole 24 Ore e Unioncamere. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Ministro Adolfo Urso. Inoltre, durante l’evento, verrà presentato dai tecnici del Ministero delle Imprese del Made in Italy il Decreto attuativo del piano Transizione 5.011:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog11:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione dell’evento "Intelligenza artificiale generativa per la Camera dei deputati: premiazione dei progetti vincitori della manifestazione di interesse"13:30 -- Le Commissioni riunite Esteri Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 22 luglio 2024 e della Riunione dei Ministri del Commercio del G7 del 16-17 luglio 2024- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Risultati del II trimestre 2024, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2024 (prima tranche) - Comunicato stampa sulla distribuzione- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati preliminari del Primo semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati del primo semestre 2024- Appuntamento: Live webcast e conference call- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2024.- CDA: Relazione semestrale12:00 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini che si terrà in occasione della presentazione dei Risultati finanziari del primo semestre 2024- Bilancio mensile finanza pubblica- Parigi - La Cerimonia di Apertura di Parigi 2024 si terrà fuori da uno stadio, nel cuore della città e lungo la Senna, dove gli atleti saranno il cuore e l’anima della cerimonia09:30 -- Montecitorio - Al convegno intervengono, tra gli altri, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Francesco Battistoni, Segretario di presidenza della Camera, Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Giugno 202411:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla presentazione del Piano strategico ZES unica, che si terrà nella Sala Verde di Palazzo Chigi- Chiusura del periodo di adesione all'OPA- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale