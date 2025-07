Borse europee positive con focus su negoziati per dazi USA. Debole Londra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con i dubbi sulla possibile uscita di scena del Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves. L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sui colloqui commerciali condotti dagli Stati Uniti in vista del 9 luglio, data in cui scadrà la sospensione di 90 giorni concessi da Trump sui dazi più elevati annunciati ad aprile. Questo pomeriggio: i prodotti provenienti dal paese asiatico negli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali del 20%, mentre i prodotti statunitensi in Vietnam saranno venduti a dazio zero.Sul fronte macroeconomico, ine nell', ilrelativo al mese di maggio si è attestato rispettivamente al 6,5% e al 6,3%, risultando leggermente superiore alle aspettative degli analisti, che erano fissate al 6,0% e al 6,2%. Negli Stati Uniti, in attesa dei dati sui non-farm payrolls del Dipartimento del Lavoro in uscita domani - sono stati pubblicati i dati dell'ADP, che indicano una diminuzione degli occupati nel settore privato non agricolo di 33.000 unità, in contrasto con le aspettative che indicavano un aumento di 98.000 unità.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.340,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,86%), raggiunge 66,01 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +85 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,44%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,49%, piatta, che tiene la parità, e in luce, con un ampio progresso dello 0,99%.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,57%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.243 punti. Senza direzione il(-0,09%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,32%),(+4,21%),(+3,18%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,69%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Tra i(+14,83%),(+5,43%),(+4,90%) e(+3,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,81%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,36%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.