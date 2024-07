Goodyear vende a Yokohama l'attività di pneumatici fuoristrada per 905 milioni di dollari

The Goodyear Tire & Rubber Company

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli pneumatici, ha firmato un accordo definitivo per laa The Yokohama Rubber Company perin contanti. La transazione fa seguito ad una revisione strategica precedentemente annunciata del business degli pneumatici OTR in relazione al piano di trasformazione "Goodyear Forward", si legge in una nota.Il business degli pneumatici OTR di Goodyear fornisce pneumatici OTR leader del settore in tutto il mondo per i mercati finali disuperficiali e sotterranee,e cave, nonchée industriali."La vendita dell'attività OTR segna unamentre continuiamo a portare avanti il ??nostro piano di trasformazione Goodyear Forward", ha affermato il CEO Mark Stewart.Goodyearla propria attività di fornitura di pneumatici OTR per. Goodyear intende utilizzare i proventi della transazione per ridurre la leva finanziaria e finanziare iniziative in relazione al piano di trasformazione Goodyear Forward.