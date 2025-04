CME Group, utile 1° trimestre sale a 956 milioni di dollari con trading record

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha chiuso ildel 2025 con un fatturato di 1,6 miliardi di dollari (vs 1,5 miliardi un anno fa) e un utile operativo di 1,1 miliardi di dollari (vs 960 milioni). L'utile netto è stato di 956 milioni di dollari (vs 855 milioni) e l'utile per azione è stato di 2,62 dollari. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 1 miliardo di dollari e l'utile per azione è stato di 2,80 dollari."In un contesto di forte incertezza economica, CME Group ha operato con una resilienza eccezionale, poiché i- ha dichiarato il- Questo aumento della domanda ha portato il nostro volume medio giornaliero (ADV) del primo trimestre a un nuovo massimo di 29,8 milioni di contratti e ha generato ricavi, utile operativo rettificato, utile netto rettificato e utile per azione rettificato record per il trimestre"."Le materie prime sono cresciute del 19%, i dati finanziari sono aumentati del 12% e il nostrodi 8,8 milioni di contratti, con un aumento del 19% su base annua - ha aggiunto - Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sulla fornitura di prodotti, servizi ed efficienze a vantaggio degli operatori di mercato in questo contesto di rischio costante".I ricavi daper il primo trimestre del 2025 sono stati pari a 1,3 miliardi di dollari. Il tasso medio totale per contratto è stato di 0,686 dollari. I ricavi da dati di mercato sono stati pari a 195 milioni di dollari per il primo trimestre del 2025.