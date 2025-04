Halliburton, ricavi e utili in diminuzione nel primo trimestre

Halliburton

(Teleborsa) -, uno dei maggiori fornitori al mondo di prodotti e servizi per il settore petrolifero, ha annunciato undi 204 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione, per il. Questo dato si confronta con un utile netto di 606 milioni di dollari, pari a 0,68 dollari per azione, registrato nel primo trimestre del 2024. L'nel primo trimestre del 2025, escluse svalutazioni e altri oneri, è stato di 517 milioni di dollari, pari a 0,60 dollari per azione, rispetto a un utile netto rettificato di 679 milioni di dollari, pari a 0,76 dollari per azione, registrato nel primo trimestre del 2024.Ildi Halliburton nel primo trimestre del 2025 è stato di 5,4 miliardi di dollari, rispetto a un fatturato totale di 5,8 miliardi di dollari registrato nel primo trimestre del 2024. L'è stato di 431 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, rispetto a un utile operativo di 987 milioni di dollari registrato nel primo trimestre del 2024. L'utile operativo rettificato, escluse svalutazioni e altri oneri, è stato di 787 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025."Sononel primo trimestre. Abbiamo registrato un fatturato totale di 5,4 miliardi di dollari e un margine operativo rettificato del 14,5%", ha commentato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO."La nostra, Halliburton si è aggiudicata significativi lavori offshore integrati che si estenderanno fino al 2026 e oltre - ha aggiunto - I clienti hanno assegnato ad Halliburton diversi contratti che dimostrano la solidità della nostra proposta di valore e la potenza della nostra esecuzione di qualità del servizio".