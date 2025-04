Per PNRR termini "inderogabili". Fondi coesione per progetti non completati

(Teleborsa) - Laandrebbe "accelerata", ma iper l'attuazione sono. Lo ha ribadito il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesionedurante il Question Time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione de M5S sull'eventuale richiesta di proroga. Attualmente, i termini previsti dal Regolamento europeo sono ilper raggiungere gli obiettivi ed ilper la liquidazione delle rate.Foti ha spiegato che pereuropeo sul PNRR è richiesta unache èmentre per cambiare il2021-2027. "Credo che oggi l'obiettivo di tutti debba essere quello di raggiungere tutti gli obiettivi, non di posticipare i termini", ha proseguito il Ministro, dicendosi "disponibile" a sostenere "proposte per accelerare la spesa".Il responsabile del PNRR ha ricordato che lache il raggiungimento degliprocedee che la liquidazione della. "E' evidente che i dati ai quali mi riferisco sono molto chiari", ha detto Foti, precisando. "Nel raffronto a livello europeo, l'Italia sicuramente rappresenta una delle migliori performance", ha concluso.Frattanto, il il vicepresidente della Commissione europea,, nella puntata di Cinque minuti che andrà in onda questa sera su Rai1, ha anticipato cheentro il 2026, si potranno usare i. "Se gli Stati membri ritengono di avere dei progetti che non si completeranno entro quella data - ha detto Fitto - possono utilizzare questa possibilità che viene con la decisione che abbiamo previsto di poter spostare i progetti dal PNRR alla Coesione. Questo ci consente di ottenere due risultati: il primo di salvaguardare l'intervento e quindi poterlo realizzare, il secondo di rientrare in una programmazione che ha un termine di scadenza al 31 dicembre del 2029", con