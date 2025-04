PNRR, MASE: raggiunti tutti gli obiettivi

(Teleborsa) - Dalla Sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR,. E anche per il pagamento della settima rata, i dodici target sono già tutti stati raggiunti.Il MASE - spiega la nota - è titolare di una parte estremamente rilevante del Piano: 33,7 miliardi di euro, ripartiti in 49 misure, con 119 milestone e target da conseguire. Lo stato di avanzamento finanziario di competenza del Ministero conferma avvenuti pagamenti per un importo totale pari ad oltre 16 miliardi di euro che corrisponde al 61,16% delle misure attivabili.è stata espressa dal ministrche evidenzia “l’impegno dell’amministrazione, che ha permesso di raggiungere risultati significativi per il sistema Paese nel suo percorso di transizione”. “Sono tanti – spiega Pichetto - gli obiettivi che ci attendono nei prossimi mesi, molti dei quali strategici: penso al fronte energetico, innanzitutto, ma anche ad importanti sfide di resilienza ambientale e climatica”. “Dobbiamo saper adattare il Piano alle effettive esigenze e utilità, con il pragmatismo che ci ha fin qui contraddistinto”, conclude.