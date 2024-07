Racing Force: Bell Racing primo a ottenere nuovo standard di omologazione FIA

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato il nuovo traguardo raggiunto dal proprio, il primo al mondo a ottenere l'per i caschi da competizione che entra in vigore con effetto immediato."Essere ancora una volta i primi al mondo nel raggiungere i nuovi standard di omologazione FIA è per noi motivo di incredibile orgoglio, oltre che ulteriore conferma delle capacità del reparto di ricerca e sviluppo dei prodotti Bell Racing - ha commentato- Sin dal 1954, quando è stato realizzato il primo casco Bell da competizione, il nostro marchio ha saputo tracciare la strada nel settore, senza mai fermarsi nella ricerca della massima sicurezza per i piloti. Grazie a questo traguardo, potremo consolidare la nostra posizione di leader del mercato dei caschi da competizione, potendo essere i primi ad equipaggiare i piloti con i prodotti omologati secondo i nuovi standard".