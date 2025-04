MIT, Salvini scrive ad ANCI per accelerare censimento nazionale autovelox

(Teleborsa) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha scritto al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, per sollecitare un aggiornamento sulle iniziative intraprese in merito alla richiesta di censimento dei dispositivi di controllo della velocità attualmente in uso presso i Comuni italiani.Lo comunica lo stesso Mit spiegando che nella lettera, facendo seguito alla precedente comunicazione del 27 marzo, il ministro ha ribaditoSalvinipotesse confermare le azioni avviate e fornire una stima dei tempi necessari per la raccolta delle informazioni essenziali a questo censimento.ha scritto il ministro, "l'accertamento del numero dei dispositivi effettivamente utilizzati e del relativo regime di approvazione rappresenta una condizione necessaria e un presupposto indefettibile per poter riavviare il procedimento relativo all'adozione del decreto interministeriale sulle regole di omologazione dei medesimi”.Salvini ha sottolineato come,in grado di assicurarne un utilizzo aderente alle esclusive finalità di sicurezza stradale, permetterà di definire la portata del decreto attuativo sui requisiti di omologazione.La richiesta del MIT - chiude la nota -