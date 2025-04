Racing Force, fatturato 1° trimestre stabile a 20,6 milioni di euro. Record di raccolta ordini

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2025 conpari a 20,6 milioni di euro, in linea rispetto al primo trimestre 2024 (+0,3% vs Q1 2024 a cambi correnti e -0,3% a cambi costanti).In termini di aree geografiche, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all'interno della macro-regione, con una crescita pari a +0,4 milioni (+2,8%). Nelle, per il quarto trimestre consecutivo, prosegue il trend positivo di crescita del fatturato, che ha chiuso i primi tre mesi del 2025 a +0,2 milioni (+4,6% rispetto al Q1 2024), grazie principalmente alle vendite di abbigliamento per pilota ai team negli Stati Uniti. La diminuzione registrata nell'areanel primo trimestre 2025, pari a -0,5 milioni (-24,5% rispetto al Q1 2024), è riconducibile in via principale ad una differente pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer.Ladel primo trimestre registra unarispetto all'esercizio precedente, in linea con le previsioni, con un trend positivo che prosegue anche in aprile, mese in cui è atteso un nuovo record. A partire dal secondo trimestre, si prevede un contributo rilevante al fatturato da parte dei caschi Bell omologati secondo i nuovi standard di sicurezza FIA, a conferma del forte apprezzamento del mercato per le soluzioni tecnologiche di nuova generazione introdotte dal Gruppo."Il primo trimestre si è chiuso, confermando il trend di crescita del racewear a marchio OMP, spinto da importanti accordi di partnership tecnica e dalla fiducia dei top driver a livello internazionale, che riconoscono nel brand un riferimento in termini di sicurezza e innovazione - ha commentato il- Per quanto riguarda i caschi, prevediamo un'accelerazione delle vendite già dal secondo trimestre, grazie all'introduzione dei nuovi modelli conformi ai più recenti standard FIA. Il mercato ha accolto con entusiasmo la nuova gamma, con un elevato livello di interesse che si è tradotto in un portafoglio ordini già solido e in fase di evasione"."Nonostante un contesto geo-politico complesso e uno scenario macroeconomico incerto, le prospettive per l'esercizio restano positive - ha aggiunto - I segnali di crescita emersi nel primo trimestre e il regolare avanzamento dei progetti di diversificazione rafforzano la nostra fiducia, supportata da unache riguarda tutti i brand del Gruppo. In merito all'introduzione di nuovi dazi, stiamo monitorando attentamente l'evoluzione della situazione: la flessibilità del nostro modello operativo ci consente di adattarci rapidamente e cogliere con prontezza le opportunità che si presenteranno".