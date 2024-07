Sofidel acquista la divisione tissue di CLW per crescere negli USA

(Teleborsa) -, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico (noto in particolare per il marchio Regina) ha firmato un accordo definitivo per l'. Si tratta di un attore primario nel mercato nordamericano del tissue, che è un mercato in crescita. La società fornisce prodotti di alta qualità ai principali retailer attivi attraverso vari canali: supermercati, ipermercati e discount.Con, una capacità annua di 340 mila tonnellate e oltre 1.600 dipendenti, CLW Tissue opera tramite una rete integrata di quattro stabilimenti produttivi negli Stati Uniti: a Shelby, in North Carolina, Lewiston, in Idaho, Las Vegas, in Nevada ed Elwood, in Illinois.L'acquisizione rappresenta una tappa significativa nel, un mercato in sviluppo e dalle basi economiche solide, dove Sofidel è presente da più di 10 anni.L'acquisizione permetterà a Sofidel di rafforzare la sua offerta ai clienti del mercato nordamericano, espandere le capacità tecnologiche (inclusa la tecnologia Through Air Drying), e contribuire a ottimizzare la sua rete, consentendole di potenziare ulteriormente gli standard di servizio offerti alla propria clientela. Ildella transazione è atteso entro il 2024. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari."Siamo estremamente orgogliosi di questo accordo, che rappresenta una pietra miliare nella nostra storia - ha dichiarato l'- Grazie a questa transazione acquisiamo una rete strategica di quattro stabilimenti produttivi che arricchirà il nostro portafoglio prodotti grazie alla tecnologia TAD, e creerà le condizioni per rafforzare e sostenere notevolmente la nostra crescita in Nord America".