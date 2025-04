Sofidel, accordo per acquisto di 4 stabilimenti in USA di Royal Paper in Chapter 11

(Teleborsa) -, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ha raggiunto un- un Asset Purchase Agreement (APA) - per l'. Si tratta di un player riconosciuto del mercato nordamericano sia nel segmento Consumer che nell'Away-from-Home.In base ai termini dell'accordo, Sofidel acquisirà, localizzati in Arizona e South Carolina. Nello specifico: una cartiera a Gila Bend (AZ) e due impianti di converting a Phoenix (AZ), e un impianto di converting a Duncan (SC). La cartiera di Gila Bend ha una capacità produttiva annuale di 61.000 tonnellate.In base ai termini dell'accordo, Sofidel faràqualificati di Royal Paper e si impegna a integrare tali dipendenti nelle sue operazioni, garantendo continuità e stabilità.L'8 aprile 2025, Royal Paper (e alcune delle sue sussidiarie interamente controllate) hanno presentato petizioni volontarie per riorganizzarsi ai sensi deldegli Stati Uniti. Attraverso il procedimento del Chapter 11, Royal Paper sta conducendo una procedura d'asta per la vendita di questi asset.Sofidel e Royal Paper hanno raggiunto un accordo su un'e superiori e all'approvazione del tribunale fallimentare, nonché ad altre condizioni di chiusura consuete, inclusa la ricezione di eventuali approvazioni normative richieste.