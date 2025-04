Nomura acquista divisione gestione patrimoniale di Macquarie in Europa e Usa: operazione da 1,8 miliardi di dollari

Nomura Holdings

(Teleborsa) - Il gruppo finanziario giapponeseha annunciato l'acquisto dal gruppo australianodella divisione diine negli. Si tratta di un'operazione da 1,8 miliardi di dollari che servirà al gruppo giapponese di "rafforzare la propria attività di gestione degli investimenti, nonostante le condizioni di mercato volatili dovute alle politiche tariffarie statunitensi". In particolare, Nomura acquisterà da Macquarie tre società - con sede in Delaware, Lussemburgo e Austria - che gestisconodi clienti retail e istituzionali in strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset.Macquarie ha fatto sapere che Nomura acquisirà tutti gli asset, i team, gli uffici e la piattaforma operativa pertinenti, garantendo laper i clienti."I recenti movimenti del mercato sono preoccupanti, ma abbiamo deciso di procedere con questo investimento in una prospettiva di medio-lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato di Nomura,. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, previa approvazione da parte delle autorità competenti.