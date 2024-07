Vivendi, avanti con la scissione: controllate quotate a Parigi, Londra e Amsterdam

Vivendi

Universal Music Group

Lagardère

(Teleborsa) - Il Consiglio di Gestione di, una delle principali media company europee, ha presentato al Consiglio di Sorveglianza unannunciato il 13 dicembre 2023. Questo progetto segue la quotazione di(UMG) nel 2021 ad Amsterdam, dopo la quale Vivendi ha subito uno sconto di conglomerato significativamente elevato, riducendo sostanzialmente la sua valutazione e limitando la sua capacità di effettuare operazioni di crescita esterna per le sue controllate.Canal+, Havas e Lagardère "vivono attualmente una" e per sfruttare appieno il potenziale di sviluppo di tutte le sue attività, nel dicembre 2023 Vivendi ha avviato lo studio di fattibilità di un progetto in cui Canal+, Havas e una società che raggruppa le attività nell'editoria e nella distribuzione diventerebbero entità indipendenti quotate in borsa.Secondo quanto comunicato questa mattina,verrà quotata sulper riflettere la dimensione internazionale dell'azienda, in particolare nell'ambito della fusione in corso con MultiChoice. Canal+ rimarrebbe una società costituita e tassata in Francia. Inoltre, Canal+, a seconda del successo della sua offerta pubblica di acquisto su MultiChoice, potrebbe essere oggetto di una, con la maggior parte delle sue attività svolte a livello internazionale, verrebbe quotata come società pubblica a responsabilità limitata (NV) olandese sulla, che ha già assistito al successo di UMG.Una nuova società,, riunirebbe gli asset posseduti da Vivendi nel, ovvero l'attuale quota del 63,5% del Gruppo ine il 100% di Prisma Media. Questa società sarà quotata su, in linea con la quotazione della sua controllata Lagardère sul mercato regolamentato di Euronext Paris.In questa configurazione,rimarrebbe un attore di primo piano nei settori della creatività e dell'intrattenimento, quotato sulQualora tale progetto dovesse procedere seguendo la procedura di informazione e consultazione, a fine ottobre 2024 potrebbe essere presa una decisione con l'obiettivo di sottoporlo all'che potrebbe tenersi nel mese di2024. Tale operazione sarebbe quindi solo effettuata qualora fosse approvata, nel corso dell'Assemblea, dalla maggioranza dei due terzi dei soci.Canal+ e Havas avrebbero unpraticamente pari a zero, ad eccezione del debito contratto da Canal+ per l'offerta pubblica di acquisto MultiChoice. Il gruppo Louis Hachette non avrebbe debiti propri, ad eccezione del debito netto di Lagardère di circa 2 miliardi di euro, recentemente rifinanziato. A seguito della scissione, Vivendi potrebbe avere un debito netto compreso tra 1,5 e 2 miliardi di euro.A seguito della ripartizione delle azioni delle entità risultanti dalla scissione, ildeterrà circa il 30,6% del capitale sociale e dei diritti di voto di Canal+ e del gruppo Louis Hachette. Deterrebbe circa il 30,6% del capitale sociale di Havas NV e potrebbe, a causa del doppio diritto di voto, detenere oltre il 40% dei diritti di voto.