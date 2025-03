Freni (MEF): ingresso in TIM di Poste è importante, qualsiasi cosa tocca diventa oro

TIM

Vivendi

Poste Italiane

MPS

(Teleborsa) - Con riferimento all'azionariato di, "il dialogo conmi sembra avviato su una certa linea ormai.". Lo ha affermato, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), a margine dell'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi.A una domande sepossa prendere il posto del gruppo francese, ha detto: "L'auspicio è che TIM possa prendere una strada tracciata e solida, come è giusto che ci sia per un operatore come TIM. Chi poi sarà parte di questa strada staremo a vedere., anche perchè nella storia recente qualsiasi cosa Poste tocca diventa oro, quindi siamo tutti felici"., a cavallo tra industriale e finanziario, con un management capacissimo che negli anni lo ha dimostrato", ha sottolineato.Sulla possibiledi Poste, "", ha detto Freni."La privatizzazione diè stata fatta nei momenti giusti, per il mercato e le condizioni esterne - ha spiegato -, ma razionalizzare la partecipazione cedendo piccoli slot a mercato nel momento più giusto per massimizzare l'entrata per lo Stato".