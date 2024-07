Engineering, Pasquale Iannone nuovo CFO al posto di Massimo Cunico

(Teleborsa) -, Digital Transformation Company leader in Italia, ha annunciato chesi è dimesso dal ruolo diper perseguire altre opportunità al di fuori del Gruppo. Cunico manterrà il proprio ruolo fino a settembre.succederà a Massimo Cunico come Group Chief Financial Officer del Gruppo a decorrere dal prossimo 16 settembre.Il nuovo CFO ha conseguito la laurea in Economia presso la Luiss Guido Carli di Roma, e ha seguito una formazione approfondita in Advanced Negotiation, M&A e Due Diligence. La sua carriera comprende ruoli di crescente responsabilità in. (come Keter, De Agostini Libri, GTECH, Procter & Gamble).