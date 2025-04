Fidia: risoluzione contratto CFO scelta gestionale e non legata al progetto di bilancio

Fidia

(Teleborsa) -, azienda tech specializzata nel controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha precisato che le motivazioni delladel rapporto di lavoro con l’attualee Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della Società,, "sono esclusiva conseguenza di una scelta gestionale del top management"."In tal senso - ha spiegato Fidia in una nota - la Società ritiene che l’individuazione di unasia funzionale ad integrare la".La risoluzione del rapporto con Orlando non ha quindi alcuna relazione con la prossima approvazione delrelativo all’esercizio 2024, "anche in considerazione del fatto che l’attuale CFO resterà in carica con deleghe piene fino alla data concordata del 19 maggio", ha aggiunto l'azienda.