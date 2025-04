Lockheed Martin, Evan Scott nominato CFO

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, hadell'azienda, in sostituzione di Jesus "Jay" Malave, che aveva comunicato all'azienda di voler perseguire altre opportunità. Scott, dirigente finanziario di Lockheed Martin da 26 anni, ha ricoperto il ruolo di tesoriere e CFO di due aree di business. La nomina ha effetto immediato."Nei suoi 26 anni in Lockheed Martin, Evan si è guadagnato ilin finanza e operations, con una profonda comprensione del nostro business e della nostra mission - ha dichiarato James Taiclet, Presidente e CEO - Sono fiducioso che sia la scelta giusta per guidare la nostra continua crescita e guidare la nostra organizzazione finanziaria con eccellenza".