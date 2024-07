GM batte le attese nel secondo trimestre e alza la guidance

General Motors

(Teleborsa) -ha riportato undel secondo trimestre 2024 pari a 48 miliardi di dollari (+7,2%), un utile netto attribuibile agli azionisti di 2,9 miliardi di dollari (+14,3%) e undi 4,4 miliardi di dollari (+37,2%). L'azienda ha riportato undi 3,06 dollari, superiore alle stime medie di Wall Street di 2,75 dollari (secondo i dati LSEG).GM ha inoltresugli utili per l'intero anno 2024 per il secondo trimestre consecutivo. Ora si aspetta un utile netto attribuibile agli azionisti di 10-11,4 miliardi di dollari (vs precedente di 10,1-11,5 miliardi di dollari) e un EBIT rettificato di 13-15 miliardi di dollari (vs precedente di 12,5-14,5 miliardi di dollari).La guidance di GM per il 2024 prevede unaprevista di 10,5-11,5 miliardi di dollari, compresi gli investimenti nelle joint venture dell'azienda per la produzione di celle batteria."Ci sono quattro fattori chiave della nostra performance che vorrei evidenziare - ha detto la- In Nord America disponiamo di un portafoglio di camion ICE e SUV dalle performance costantemente elevate in termini di volume, quota e margine; il nostro portafoglio di veicoli elettrici si sta espandendo bene e siamo incoraggiati dai primi risultati di vendita, comprese le consegne record del secondo trimestre e il miglioramento della quota di mercato; continuiamo a offrire prezzi forti e stabili con incentivi inferiori rispetto alla media del settore; e con i nostri nuovi investimenti, ci concentriamo ancora di più sui margini e sull'efficienza del capitale".