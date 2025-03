Esprinet, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Esprinet

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 6,00 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la".Gli analisti scrivono che i risultati del 2024 di Esprinet hanno mostrato un consolidamento della fase di recupero del fatturato (iniziata nel secondo trimestre e in crescita nel terzo trimestre), che va di pari passo con un margine lordo resiliente e una gestione rigorosa delle spese operative. Ilper azione di 0,4 euro (payout sopra il 90%, high-single-digit yield) "è stata", si legge nella ricerca.Le prospettive per il 2025 rimangono favorevoli per le molteplici linee di business a cui Esprinet è esposta. In particolare, la divisione Zeliatech recentemente lanciata (green/digitale, già all'8% dell'EBITDA del gruppo) dovrebbe beneficiare di: 1) espansione del mercato di riferimento; 2) un portafoglio prodotti in crescita; e 3) espansione geografica (oltre l'Italia e possibilmente oltre il core del Sud Europa, tramite M&A). "", afferma Kepler.