Kamala Harris: "Abbiamo ancora 106 giorni, vinceremo"

(Teleborsa) - Durante ilnel suo rinnovato quartier generale aha dichiarato con fermezza: "Abbiamo ancora 106 giorni, vinceremo". Con, la California, Harris ha ora il sostegno verbale di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination democratica alla Casa Bianca. È quanto riporta sia Politico che la CNN.Secondo la CNN, la vicepresidente, il quorum necessario per la candidatura presidenziale, grazie ai numerosi endorsement ricevuti da diverse delegazioni statali nella notte. "Non vedo l'ora di accettare formalmente la nomination", ha dichiaratoin una nota, aggiungendo di essere "necessario per diventare la candidata del nostro partito".Parlando di Donald Trump, Harris ha sottolineato la sua esperienza come procuratrice, ricordando di aver affrontato truffatori e predatori sessuali, e di conoscere bene "tipi come lui".Nel suo discorso, Harris ha promesso di focalizzare la sua campagna suie sullaproponendo controlli universali sugli acquirenti, leggi '' per persone ritenute pericolose, e ilNel frattempo,. Sebbene il presidente, ormai ristabilito dopo il Covid, non abbia in programma un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è probabile che questo avvenga giovedì.