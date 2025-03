Kohl's, guidance deludente dopo un quarto trimestre in calo

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha comunicato che lesono diminuite del 9,4% anno su anno nel quarto trimestre del 2024 (terminato l'1 gennaio 2025), a 5,2 miliardi di dollari, e lesono diminuite del 6,7%. Le vendite nette sono diminuite del 7,2% nell'intero 2024, a 15,4 miliardi di dollari, e le vendite comparabili sono diminuite del 6,5%.L'del quarto trimestre è stato di 48 milioni di dollari, o 0,43 dollari per azione, e l'utile netto rettificato di 106 milioni di dollari, o 0,95 dollari per azione. Ciò si confronta con l'utile netto di 186 milioni di dollari, o 1,67 dollari per azione nell'anno precedente. L'utile netto del 2024 è stato di 109 milioni di dollari, o 0,98 dollari per azione, e l'utile netto rettificato di 167 milioni di dollari, o 1,50 dollari per azione. Ciò si confronta con l'utile netto di 317 milioni di dollari, o 2,85 dollari per azione nell'anno precedente."Abbiamo identificato aree chiave di attenzione e- ha commentato il- I nostri clienti si aspettano un ottimo prodotto, un ottimo valore e un'esperienza fantastica da Kohl's. Sono fiducioso che le aree che abbiamo identificato forniranno ciò che i clienti vogliono e si aspettano da Kohl's".Per l'intero anno, la società prevede vendite nette da una diminuzione del 5% a una diminuzione del 7%, vendite comparabili da una diminuzione del 4% a una diminuzione del 6% (rispetto alla stima media degli analisti di un calo dello 0,9%, secondo i dati raccolti da LSEG) e un EPS nell'intervallo da 0,10 a 0,60 dollari (rispetto alla stima degli analisti di 1,23 dollari ad azione).