Eventi e scadenze del 24 luglio 2024

Venerdì 19/07/2024

Mercoledì 24/07/2024

(Teleborsa) -- La 54 edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni54 “L’illusione della distanza”, si svolge a Giffoni Valle Piana Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le giurie saranno formate da 5000 ragazzi da 33 Paesi del mondo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- L'Agenzia internazionale dell'Energia (IEA) presenta l'aggiornamento di metà anno del Rapporto sul mercato del carbone a livello globale, fornendo una nuova valutazione fino al 2025 basata sui dati e le analisi più recenti, offrendo l'immagine più aggiornata della domanda, dell'offerta e del commercio totale del carbone- Riunione informale dei ministri della Salute a Budapest08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo11:00 -- Roma - La presentazione al Senato della Repubblica del Quarto Rapporto Ital Communications - IISFA sull’intelligenza artificiale in Italia sarà presentata al Senato della Repubblica11:30 -- Roma, Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna del "Ventaglio" da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione della Direttrice Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, sarà alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne18:00 -- L'evento mira a promuovere una visione sistemica per affrontare le sfide del settore turistico, sviluppando un approccio integrato che valorizzi il turismo come eccellenza italiana in tutte le sue componenti. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di FIPE, il Vice Presidente del Senato, Centinaio e l'AD di ENIT19:00 -- Roma, Fondazione Med-Or - All''evento "Uno sguardo sul mondo. Il sistema Italia, il Mediterraneo, l’Africa: il Piano Mattei" intervengono Claudio Descalzi (AD e DG di Eni), Pierroberto Folgiero (AD e DG di Fincantieri), Roberto Cingolani (AD E DG di Leonardo) e il Sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano intervistato dal Direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno- CDA: Relazione finanziaria semestrale relativa al primo semestre 2024- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2024 - Alle h 11.00, conference call per la presentazione dei risultati del II trimestre e I semestre 2024- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 - Comunicato stampa- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 2Q24 e 1H24 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo