Iveco conferma guidance 2024, utile operativo in calo nel 2° trimestre

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, ha chiuso ilconpari a 3.919 milioni di euro, in diminuzione del 5% rispetto al secondo trimestre 2023. Ricavi netti delle Attività Industriali pari a 3.819 milioni di euro in diminuzione del 5,8%, per effetto di minori volumi principalmente in Europa, mix negativo e un impatto negativo dei cambi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, parzialmente compensati dal miglioramento dei prezzi.L'è stato pari a 295 milioni di euro (in diminuzione di 16 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2023), con un margine del 7,5% (in linea con il secondo trimestre 2023).pari a 264 milioni di euro (in diminuzione di 12 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2023 e rispetto a un consensus fornito dall'azienda di 250 milioni) e margine del 6,9% (in crescita di 10 p.b. rispetto al secondo trimestre 2023), per effetto di prezzi costantemente migliori compensati principalmente da minori volumi e da un impatto negativo dei cambi.L'è stato pari a 182 milioni di euro (15 milioni di euro di aumento rispetto al secondo trimestre 2023). Risultato diluito per azione adjusted pari a 0,63 euro (in aumento di 0,02 euro rispetto al secondo trimestre 2023).Ilè stato negativo per 98 milioni di euro (positivo per 135 milioni di euro nel secondo trimestre 2023) principalmente a causa di un impatto negativo temporaneo una tantum legato agli sforzi extra per garantire la qualità e la rapidità nel mettere a disposizione i prodotti del Model Year 2024."È con orgoglio che entro a far parte del team di Iveco Group come CEO in un momento in cui la resilienza e la passione per i nostri diversi business sono particolarmente tangibili - ha commentato il nuovo- Il nostro slancio prosegue fornendo solide basi per la chiusura del 2024 e confermiamo il lancio del Model Year 2024 nella seconda metà dell'anno, con la nostradei veicoli industriali"."Abbiamo, migliorato i nostri prezzi e aumentato i margini industriali - ha aggiunto - Più specificamente, nel secondo trimestre abbiamo aumentato il margine EBIT adjusted delle attività industriali al 6,9% e l'utile netto adjusted a 185 milioni di euro, 15 milioni in più rispetto al secondo trimestre del 2023. Questo è il risultato di uno sforzo collettivo, poiché tutte le business unit hanno registrato buone performance, aumentando o mantenendo la loro redditività. Stiamo procedendo a tutta forza sulla nostra traiettoria per il 2024, pertanto confermiamo gli obiettivi di fine anno e il nostro impegno per il Piano Strategico Aziendale".Iveco Groupper il 2024 come segue: EBIT adjusted consolidato tra 920 e 970 milioni di euro; Ricavi netti delle Attività Industriali a circa (4)% rispetto al 2023; EBIT adjusted delle Attività Industriali tra 790 e 840 milioni di euro; free cash flow delle Attività Industriali tra 350 e 400 milioni di euro; investimenti delle Attività Industriali a circa 1 miliardo di euro.