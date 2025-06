FactSet, ricavi in crescita e margini in calo nel terzo trimestre

FactSet

(Teleborsa) -, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 31 maggio 2025) conaumentati del 5,9%, pari a 32,8 milioni di dollari, raggiungendo i 585,5 milioni di dollari, rispetto ai 552,7 milioni di dollari dell'anno precedente. I ricavi organici sono cresciuti del 4,4% su base annua, con la crescita trainata dai clienti istituzionali e dal settore wealth e buy-side.Ilè sceso al 33,2%, rispetto al 36,6% dell'anno precedente, mentre il margine operativo rettificato è sceso al 36,8%, rispetto al 39,4% dell'anno precedente. L'è diminuito del 5,4% a 3,87 dollari, rispetto ai 4,09 dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2024, mentre l'EPS rettificato è diminuito del 2,3% a 4,27 dollari, rispetto ai 4,37 dollari dell'anno precedente. La diminuzione è stata principalmente determinata da maggiori costi operativi, parzialmente compensati dalla crescita del fatturato."Siamo soddisfatti della performance del terzo trimestre, che riflette l'attuazione della nostra strategia di soluzioni aziendali. Con una pipeline solida e un maggiore slancio, siamo ben posizionati per concludere l'anno fiscale in modo positivo", ha dichiarato ilFactSetper l'anno fiscale 2025, fornite il 20 marzo 2025: i ricavi dovrebbero attestarsi tra i 2.305 e i 2.325 milioni di dollari; il margine operativo dovrebbe attestarsi tra il 32,0% e il 33,0%; il margine operativo rettificato dovrebbe attestarsi tra il 36,0% e il 37,0%; l'utile per azione dovrebbe attestarsi tra 14,80 e 15,40 dollari; l'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi tra 16,80 e 17,40 dollari.