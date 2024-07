Spaggiari (Ambienta) completa l'acquisizione di La Fabbrica

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua società di portafoglio, attiva nello sviluppo di soluzioni software e servizi per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle attività scolastiche, ha, società italiana che promuove la digitalizzazione dell'istruzione mettendo in contatto le scuole con le aziende che promuovono progetti educativi veicolati principalmente attraverso piattaforme digitali minimizzando l'utilizzo di materiale cartaceo. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.Fondata nel 1984 e con sede a Milano, La Fabbricaper ispirare le giovani generazioni a sviluppare conoscenze e competenze, creando al contempo valore sociale e aiutando le aziende che promuovono questi progetti a raggiungere i loro obbiettivi di corporate social responsibility.L'acquisizione di La Fabbrica è "" per Spaggiari - si legge in una nota - in quanto permette di offrire più servizi ed apportare più valore all'ecosistema scolastico, creando opportunità di sponsorizzazione che arricchiscono il percorso educativo per gli studenti e che non sarebbero possibili contando solamente sul bilancio degli istituti scolastici. La Fabbrica, inoltre, contribuisce a sinergie significative per lo sviluppo futuro di Spaggiari grazie ad un team di oltre 50 esperti nello sviluppo di contenuti digitali e software, un accesso diretto ad oltre 50 clienti B2B ed una portata internazionale (avendo realizzato progetti in Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia)."La Fabbrica è il primo passo verso la realizzazione della nostra visione strategica per Spaggiari: creare unaper supportare la dematerializzazione e la digitalizzazione delle scuole", ha commentato Giancarlo Beraudo, Partner di Ambienta.