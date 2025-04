Dazi, de Guindos (BCE): sì a risposta europea ma prudente, da evitare guerra commerciale completa

(Teleborsa) - Il vicepresidente della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che "l'si trova in una situazione complicata". Secondo de Guindos, infatti, ci deve essere unaaideglima "deve essere ovviamente meditata, prudente e sensata. E dobbiamo cercare di evitare unaa una".Intervenendo a una conferenza organizzata a Madrid dall'associazione bancaria della Spagna, il vicepresidente della BCE ha sottolineato che l'aumento dei dazi dell'amministrazione Trump "è più elevato di quanto si sperava inizialmente". "Laè improntata all'e hanno corretto repentinamente le quotazioni" alle aspettative mutate su, ha aggiunto. "Un aspetto positivo - ha fatto notare - è che i mercati restano sempre allo stato liquido, non si è vista una situazione di panico".Secondo de Guindos la preoccupazione dei mercati è determinata soprattutto sulla possibilità che ci sia "une ritorsioni con una escalation verso una guerra commerciale completa". Ad ogni modo, ha aggiunto, "la decisione dell'amministrazione Usa è un cambio di paradigma e i mercati tendono a cercare una nuova situazione di equilibrio. Quello che sappiamo sicuramente è che il nuovo ordine internazionale implicherà maggiore frammentazione".In questo nuovo contesto, "l'Europa deve aumentare la suarispetto al nuovo ordine geopolitico globale e questo implica riforme, come l'integrazione dei mercati dei servizi", ha affermato.