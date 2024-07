UniCredit acquista Vodeno e Aion Bank per 370 milioni di euro

UniCredit

(Teleborsa) -ha stipulato un. Il prezzo di acquisto per l'acquisizione del 100% delle due società è pari a circa. Al perfezionamento dell’operazione, previsto per il quarto trimestre 2024, l'acquisizione avrà un impatto minimo sul CET1 ratio consolidato di UniCredit, pari a circa 15 punti base.Le società combinano unacon servizi finanziari basati sulla licenza bancaria di Aion, per offrire un Banking-as-a-Service (BaaS) end-to-end completo per le società finanziarie e non finanziarie in tutta Europa. Aion Bank/Vodeno sono in grado di incorporare soluzioni finanziarie, tra cui conti correnti, depositi, prestiti e servizi di pagamento, direttamente nei processi di retailer, marketplace, e-commerce, fintech, fornitori di tecnologia finanziaria e banche.L'operazione consentirà a UniCredit di: possedere una; migliorare ulteriormente le competenze tecnologiche interne; disporre di un hub separato per l'innovazione e il testing; ricercare l'espansione in nuovi segmenti di clientela e mercati; migliorare l'offerta di embedded finance; migliorare la proposta per i privati e le PMI."Questo investimento ci consente di sfruttare la tecnologia e il talento di Vodeno per potenziare ulteriormente la loro tecnologia proprietaria, utilizzandola come sandbox per sviluppare, testare e innovare a beneficio del nostro intero gruppo - ha commentato il- La combinazione di Aion Bank con questa tecnologia integrata ci dà la possibilità di entrare in specifici segmenti di clientela e in interi mercati in tutta Europa, offrendoulteriori opportunità per impiegare in modo efficiente il nostro capitale in eccesso".