Intesa su titoli di Stato europei, Corte UE abbassa multe a UniCredit e Nomura

UniCredit

Nomura

UBS

Bank of America

NatWest

(Teleborsa) - La Corte di giustizia dell'Unione europea (CURIA) ha sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea sull'. Il Tribunale, tuttavia, ha ridotto leggermente l'importo delle ammende inflitte allaCon decisione del 20 maggio 2021, la Commissione europea ha constatato che sette banche di investimento -, Natixis, UniCredit, Nomura,e Portigon (già WestLB) nonché(già Royal Bank of Scotland) hanno partecipato,, a un'intesa nel settore dei titoli di Stato europei (TSE). Infatti, i trader di tali banche avevano collaborato e scambiato informazioni al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nell'ambito dell'emissione, del collocamento o della negoziazione di TSE, il che ha avuto un impatto sull'intero mercato dello Spazio economico europeo (SEE).La Commissione ha inflitto ammende a Nomura, UBS e UniCredit per un. A Bank of America, Natixis e NatWest non sono state inflitte ammende, quanto alle prime due perché il potere della Commissione di imporre sanzioni pecuniarie era prescritto e, quanto all'ultima, perché essa aveva rivelato l'intesa alla Commissione. L'importo dell'ammenda inflitta a Portigon è stato limitato a zero in quanto essa aveva un fatturato negativo nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, che è servito a determinare il massimale dell'importo dell'ammenda.Sei delle sette banche (tutte tranne NatWest) hannodella decisione della Commissione o la riduzione dell'importo delle ammende loro inflitte. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale sostanzialmente conferma la decisione della Commissione. Tuttavia, esso riduce leggermente l'importo delle ammende di UniCredit (ada circa 69,4 milioni) e Nomura (a circa 125,6 milioni di euro da circa 129,6 milioni).Per quanto riguarda Nomura, il Tribunale dichiara che la Commissione è incorsa in un errore nella determinazione di uno degli elementi dell'ammenda, laddove ha rifiutato di utilizzare i dati esatti che tale banca le aveva fornito. Nel caso di, esso rileva che ilrispetto alla data indicata dalla Commissione.