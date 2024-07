Eurizon entra nel mercato greco del risparmio gestito

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Eurizon Capital SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo, Eurobank ed Eurobank Asset Management MFMC, società interamente controllata da Eurobank, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU).L’accordo, spiega una nota, getta le basi per una partnership in cui Eurizon, leader nell’asset management in Italia, renderà disponibili i propri prodotti sul mercato greco e farà leva sul suo modello di business per rafforzare l'offerta dinamica di Eurobank Asset Management, estendendo i servizi di gestione ai clienti di Eurobank.La cooperazione darà alle parti lo slancio per beneficiare di s, sfruttando la rete di Eurobank, la dinamicità di Eurobank Asset Management e l'esperienza di Eurizon nel supporto alla consulenza e nello sviluppo di prodotti innovativi., ha dichiarato: "per incrementare la strategia di crescita estera di Eurizon e la notorietà del suo marchio in Europa. Siamo orgogliosi di avviare una partnership con una società forte, leader nel suo Paese, per sfruttare le nostre competenze combinate, offrendo soluzioni finanziarie innovative e servizi di gestione del portafoglio ai clienti di un’area dalle forti potenzialità di crescita"., ha commentato: "La nuova alleanza strategicamente importante con Eurizon sottolinea l'impegno del Gruppo a espandere le sue attività nel settore dell’asset management.e il wealth management è al centro dell'interesse degli investitori. Pertanto, la condivisione di questa visione con un asset manager internazionale creerà sicuramente importanti sinergie e sfrutterà lo slancio globale di entrambe le entità".