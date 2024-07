G7, Giorgetti e Panetta presiedono la riunione: al centro Ucraina, tassazione internazionale e IA

(Teleborsa) - Sostegno all'Ucraina, aggiornamenti sull'intelligenza artificiale, frammentazione geo-economica, tassazione internazionale. Questi – fa sapere il Mef in una nota – gli argomenti principali trattati nellapresieduta dale dal, alla quale si è collegato anche ilDalla riunione arriva la conferma di un supporto adeguato e forte all'Ucraina per tutto il tempo necessario, visto il protrarsi dell'aggressione russa. È anche importante – ha sottolineatoche ha invitato Marchenko alla prossima riunione del FMI a Washington – che l'Ucraina si concentri sulle riforme da adottare.Ilgià al centro del G7 Finanze di Stresa, è stato approfondito riguardo alle conseguenze e potenzialità in diversi settori, compresi quelli macroeconomici e come strumento utile per la sostenibilità e stabilità finanziaria. Il G7 si è detto d'accordo nel costituire une dei possibili rischi nei diversi ambiti di applicazione.Per quanto riguarda la questione della, il G7 ha evidenziato la necessità di evitare azioni unilaterali a protezione degli scambi internazionali in particolare a fronte dell'enorme capacità industriale cinese anche in settori d'importanza strategica.Sullaha sottolineato che senza un accordo multilaterale si creerebbe un difficile contesto da gestire e ha auspicato, in accordo anche con le Nazioni Unite, il superamento delle difficoltà.Infine, rispetto alla, Giorgetti ha evidenziato che è strettamente connessa con la soluzione dei due pilastri della tassazione internazionale nell'agenda del G20.