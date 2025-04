Eventi e scadenze dell'11 aprile 2025

Lunedì 07/04/2025

Martedì 08/04/2025

Mercoledì 09/04/2025

Venerdì 11/04/2025

(Teleborsa) -- Milano - Il Fuorisalone 2025 si terrà in concomitanza con il Salone del Mobile. Quest'anno, il tema principale è "Mondi Connessi", che esplora le intersezioni tra umanità e tecnologia, design partecipativo e intelligenza artificiale applicata al pensiero creativo. Ci saranno oltre 300 eventi- Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti- Casa del Cinema di Roma - Terza edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa. Premi speciali a Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Luca Zingaretti e Pietro Salini. Spazio anche ad incontri e talk di approfondimento che quest'anno avranno come pilastri tematici il futuro, l'innovazione e l'intelligenza artificiale- Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Francia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Varsavia - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde e Piero Cipollone- Varsavia - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone- Bollettino Economico- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Campus ELIS di Roma - Al CEO Meeting del Consorzio ELIS parteciperanno i vertici delle principali aziende italiane, riuniti per condividere progetti ad alto impatto sociale su formazione e lavoro. Interverranno, tra gli altri, Silvia Rovere (Presidente di Poste Italiane), Elena Goitini (AD di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas per l'Italia), Pierroberto Folgiero (AD e DG di Fincantieri), Pietro Cum (Presidente di ELIS)10:00 -- Permessi di costruire - IV Trimestre 202411:00 -- Palazzo della Consulta - Presentazione della Relazione annuale della Corte Costituzionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo