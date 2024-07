ICOP chiude in rialzo dello 0,51% il primo giorno a Piazza Affari

ICOP

Euronext

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, rispetto a un prezzo di collocamento di 5,92 euro (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza), raggiungendo una capitalizzazione di oltre 161,5 milioni di euro (per quanto riguarda le azioni quotate).Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di circa 711 mila euro, con 148conclusi e 119.250 azioni passate di mano. Il prezzo ha oscillato tra un minimo di 5,88 euro e un massimo di 6,12 (segnato all'apertura).ICOP rappresenta l'su Euronext Growth Milan. Si tratta della ventinovesima ammissione del 2024 suIn fase di collocamento ICOP ha27 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 30 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 16,82% (18,33% assumendo l'integrale esercizio dell’opzione di over-allotment).