Testa (Borsa Italiana): ci aspettiamo più impatto nel 2026 da fondo di fondi

(Teleborsa) - "Ieri c'è stato a Roma il lancio del, il fondo nazionale strategico indiretto operato da CDP. Noi ci aspettiamo che questo facciaper le piccole e medie imprese". Lo ha affermato, CEO di Borsa Italiana (gruppo), a margine della cerimonia di apertura della ventiquattresima edizione della Euronext STAR Conference."Il fondo di fondi non è che dal giorno uno creerà le opportunità per nuove aziende - ha spiegato Testa -e ci aspettiamo che, così come è capitato negli ultimi anni, soprattutto le piccole e medie imprese continuino a entrare sul mercato di crescita. Alcune tenteranno, spero, la la strada del mercato principale, incluso lo STAR"."Il fondo di fondi ha come primo obiettivo quello della liquidità dei titoli che entrano sul mercato, ovviamente agirà anche da anchor investor per chi vuole entrare, però", ha sottolineato il CEO di Borsa Italiana.