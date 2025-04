Icop, nel 2024 Ebitda vola sopra i 40 milioni di euro

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito fondazioni speciali e microtunneling quotata su Euronext Growth Milan a luglio dello scorso anno, nel 2024 ha registrato unpari a(+66,9% rispetto al 2023). L'ha raggiunto i(+176,9%), mentre l'è balzato al 21,75% rispetto al 13,1% dell'esercizio precedente. L'azienda ha dichiarato una fine 2024 pari a 960 milioni di euro.Ilha raggiunto i 27,2 milioni (+789,3%) con un18 milioni (+267,3%).Laè pari a 12,2 milioni, in netto miglioramento per 33,1 milioni rispetto all’di 20,9 milioni al 31 dicembre 2023. Ilè di(+103,8%)Proposto unpari a 0,07 euro per azione."Dietro questi numeri c’è prima di tutto il lavoro di tante persone. È a loro che va il mio ringraziamento più sincero. La crescita che abbiamo registrato nel 2024 è stata resa possibile da una struttura che ha saputo reggere ritmi alti, gestire complessità operative molto diverse e adattarsi in tempo reale, senza mai perdere l’equilibrio. Abbiamo aperto cantieri nuovi, affrontato mercati impegnativi, integrato nuove tecnologie e iniziato una trasformazione profonda anche nel nostro modo di lavorare insieme - ha commentato, Amministratore Delegato di ICOP -. Il passaggio a una dimensione sempre più internazionale ci pone sfide nuove, ma il modo in cui abbiamo risposto quest’anno non può che rendermi fiducioso: abbiamo una squadra che sa reggere il cambiamento senza snaturarsi. Questo, più di ogni altra cosa, è la base su cui stiamo costruendo il futuro di ICOP".