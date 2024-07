USA, Biden: dato PIL chiarisce che abbiamo l'economia più forte del mondo

(Teleborsa) - "Quando sono entrato in carica, eravamo nel mezzo della peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Il rapporto sul PIL di oggi chiarisce che ora. Grazie al programma economico mio e del vicepresidente Harris, la nostra economia è cresciuta di un robusto 2,8% nell'ultimo trimestre, sulla base dei forti consumatori americani e degli investimenti aziendali". Lo ha affermato il, dopo la pubblicazione dei dati del Bureau of Economic Analysis "Abbiamo, i salari sono aumentati e l’'inflazione sta diminuendo - ha aggiunto - Stiamo ricostruendo la nazione e riportando la produzione in America"."Ma abbiamo altro da fare - ha detto Biden -: ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente e far crescere la nostra economia. I repubblicani al Congresso hanno un piano diverso, che trascinerebbe indietro il nostro Paese mettendo al primo posto gli interessi speciali. Il Vice Presidente e io continueremo a lottare per il futuro dell'America: un futuro di promesse e possibilità, di americani comuni che fanno cose straordinarie".