Guerra dazi, impatti su PIL e inflazione: cosa ha detto Lagarde

(Teleborsa) - Con una guerra commerciale con gli Stati Uniti, secondo la Bce l'area euro perderebbe mezzo punto percentuale di crescita e si ritroverebbe con mezzo punto di inflazione in più. "Le analisi della Bce suggeriscono che dazi statunitensi al 25% sulle importazioni dall'Europa abbasserebberoLo ha riferito la presidente della Bce, Christine Lagarde durante la sua audizione al parlamento europeo, precisando che dato l'evolversi della situazione qualunque stima è soggetta considerevole incertezza., ha aggiunto.Il grosso dell'impatto si concentrerebbe nel primo anno dopo l'adozione dei dazi e poi diminuirebbe nel corso del tempo. Contestualmente le prospettive di inflazioneha detto Lagarde - le rappresaglie e l'indebolimento dell'euro risulterebbe in meno domanda di beni europei da parte degli UsaIn caso di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, le analisi della Bce "indicano che una integrazione più stretta con il resto del mondo potrebbe più che controbilanciare le perdite causate da dazi unilaterali incluse le rappresaglie."La risposta agli attuali cambiamenti delle politiche degli Stati Uniti dovrebbe essere più integrazione, non meno integrazione, sia con i partner nel mondo sia all'interno della Ue", ha detto. "