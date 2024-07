CDP RETI, rifinanziamento del debito fino a 1,2 miliardi di euro

Snam

Terna

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato un', anche parziale, dell'indebitamento di CDP RETI derivante dai contratti di finanziamento in essere, per un importo complessivo massimo pari aCDP RETI è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe, gruppo State Grid Corporation of China (35%), e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è lain(31,35% al 31 dicembre 2023),(29,85% al 31 dicembre 2023) e(25,99% al 31 dicembre 2023).