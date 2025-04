Italgas, depositate tre liste per rinnovo CdA da CDP, Inarcassa e Assogestioni

Italgas

(Teleborsa) -ha comunicato che sono state, in vista dell'assemblea del 13 maggio 2025 in unica convocazione, che rinnoverà gli organi socialiGli azionisti, titolari complessivamente del 39,42% del capitale di Italgas, hanno depositato congiuntamente 1 lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione: Paolo Ciocca, Presidente; Paolo Gallo; Qinjing Shen; Cecilia Andreoli; Fabio Barchiesi; Costanza Bianchini; Erika Furlani; Alessandra Bucci; Aldo Mancino. L'azionista CDP Reti, titolare del 25,96% del capitale di Italgas, ha inoltre depositato 1 lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale: per la carica di Sindaco Effettivo Eliana Quintili e Maurizio Di Marcotullio, per la carica di Sindaco Supplente Stefano Podda.L'azionista Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (), titolare dell'1,372% del capitale di Italgas, ha depositato 1 lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e 1 lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale. La lista per il CdA è composta da: Gianmarco Montanari e Alessandra Faella. La lista per il Collegio Sindacale da: per la carica di Sindaco Effettivo Giulia Pusterla, per la carica di Sindaco Supplente Maurizio De Filippo.Alcuni, titolari complessivamente dell'1,11726% del capitale sociale, hanno depositato 1 lista congiunta dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e 1 lista congiunta dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale. La lista per il CdA è composta da: Alessandra Ferrari, Maria Beatrice Francesca Gerosa e Luciano Carbone. La lista per il Collegio Sindacale da: per la carica di Sindaco Effettivo Francesco Fallacara, per la carica di Sindaco Supplente Maria Federica Izzo.