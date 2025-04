Debito pubblico oltre i 3.000 miliardi: nuovo record storico per l’Italia

(Teleborsa) - Dopo due mesi di tregua, il, raggiungendo. Il dato emerge dall’ultima statistica "Lo scorso novembre il debito delle Amministrazioni pubbliche aveva già toccato per la prima volta la soglia "monstre" dei 3.000 miliardi, fermandosi a 3.005,6 miliardi. Successivamente era sceso a dicembre, attestandosi sotto la soglia critica, per poi risalire leggermente a 2.981,7 miliardi a gennaio. L’incremento registrato a febbraio è di 42,6 miliardi rispetto al mese precedente.La rilevazione della Banca d’Italia si basa sui criteri metodologici previsti dalla Procedura per i disavanzi eccessivi, il cosiddetto "d", e fotografa una situazione economica che preoccupa analisti e cittadini."Record storico!e che ci impedisce di usare la spesa pubblica per fronteggiare come dovremmo situazioni di emergenza, come quella che potrebbe verificarsi a fronte di una guerra dei dazi", commenta il, aggiungendo che "non è accettabile fare il gioco delle tre carte con stanziamenti già previsti per altre esigenze, dando con la mano destra quello che viene tolto con la sinistra.""Se fosse, 51 mila e 268 euro. Mentre se fosse il debito di una famiglia si arriverebbe a 114 mila e 555 euro. Da non dormirci la notte" conclude Dona.