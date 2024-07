NatWest acquista portafoglio mutui da Metro Bank, utile semestrale in calo

NatWest

Metro Bank

(Teleborsa) -, gruppo bancario britannico, ha stipulato unconresidenziali di prima qualità nel Regno Unito, con un valore medio ponderato del prestito corrente pari a circa il 62%."A seguito dell'annuncio di oggi, stiamo acquisendo 2,5 miliardi di sterline di mutui residenziali di prima qualità da Metro Bank e, di conseguenza, non vediamo l'ora di accogliere circa 10.000 clienti nel gruppo - ha commentato il CEO Paul Thwaite - Questa transazione rappresenta un'ulteriore opportunità per accelerare la crescita del nostro portafoglio mutui retail nell'ambito della nostra attuale propensione al rischio, con rendimenti interessanti. È".NatWest ha riportato unper il2024 di 1.719 milioni di sterline (vs 2.325 milioni di sterline un anno fa) e un coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) dell'11,4%. Il total income è diminuito di 747 milioni di sterline a 5.863 milioni di sterline, rispetto al primo semestre del 2023, riflettendo un cambiamento nel mix dei depositi dei clienti mentre i clienti si spostano verso saldi fruttiferi e a termine.