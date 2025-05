NatWest, gli utili salgono più delle attese nel primo trimestre

NatWest

(Teleborsa) - La banca britannicaha chiuso ilcon undi 1.252 milioni di sterline, con un utile per azione di 15,5 pence e un ritorno sul patrimonio netto tangibile (RoTE) del 18,5%, che ha generato una generazione di capitale pre-distribuzioni di 49 punti base per il trimestre. La banca ha dichiarato unpari a 1,8 miliardi di sterline, in aumento rispetto agli 1,3 miliardi di sterline registrati nello stesso periodo dell'anno precedente e migliore della media delle previsioni degli analisti, che si attestavano su 1,6 miliardi di sterline.Il, escluse le voci rilevanti, di 3.952 milioni di sterline, è stato superiore di 80 milioni di sterline, pari al 2,1%, rispetto al quarto trimestre 2024, grazie all'espansione del margine sui depositi e all'aumento del reddito da negoziazione, parzialmente compensati dall'impatto di due giorni di contrattazione in meno nel trimestre, ed è stato di 538 milioni di sterline superiore rispetto al primo trimestre 2024, riflettendo principalmente l'espansione del margine sui depositi, la crescita del saldo e l'aumento del reddito da negoziazione. Ildel 2,27% è stato di 8 punti base superiore rispetto al quarto trimestre 2024, riflettendo principalmente l'espansione del margine sui depositi."La nostra solida performance nel primo trimestre dimostra lostrategiche, e ora prevediamo di raggiungere il limite superiore delle nostre previsioni di reddito e rendimento per il 2025 - ha commentato il- Questa performance è supportata dalla continua crescita delle nostre tre attività e dal supporto che forniamo a oltre 19 milioni di clienti, che si tratti di acquistare una casa, far crescere un'attività o investire il loro denaro".NelNatWest prevede: di raggiungere un ritorno sul capitale proprio tangibile al limite superiore dell'intervallo precedentemente previsto del 15-16%; un utile, escluse le voci rilevanti, al limite superiore dell'intervallo precedentemente previsto di 15,2-15,7 miliardi di sterline. Continua a puntare a un coefficiente CET1 compreso tra il 13 e il 14% e prevede di distribuire dividendi ordinari pari a circa il 50% dell'utile attribuibile a partire dal 2025 e prenderà in considerazione eventuali riacquisti di azioni proprie, ove opportuno.